PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Sorride al Real Porta Palazzo la 6ª giornata di ritorno. Dopo una lunga permanenza in fondo alla classifica, i gialloneri espugnano lo stadio di via Stingi di San Salvo e salgono al penultimo posto. Oggi la formazione di mister Vino ha affrontato lo Sporting San Salvo in caduta libera. La partita sembrava dovesse terminare in parità, ma i vastesi indovinano la zampata vincente al 93' minuto imponendosi per 3 a 2. Una doppietta di Yuri Romilio e un gol di Pegna ridanno fiducia al Real che cercherà ora di risalire la china; per i padroni di casa a segno Lombardozzi e Di Labio.

Dall'altra parte c'è uno Sporting San Salvo che sembra aver perso gli stimoli necessari. La formazione di mister Marcello arranca in classifica ed è passata dall'insidiare la capolista a solo due punti in più della zona play out. Un'inspiegabile involuzione alla quale la società del presidente Nicolino Cilli deve mettere fine al più presto.

Il big match di giornata termina a reti bianche. L'equilibrio tra Scerni e Real Montazzoli non si spezza ed entrambe le formazioni restano in zona play off.

Si allontana dalle zone che contano invece la Marcianese sconfitta in casa dal S. Vito per 3 a 2. Una doppietta di Aielli illude i lancianesi, ma Moretti (doppietta) e Catenaro con un rigore al quinto minuto di recupero condannano la squadra di mister D'Orazio.

A quota 19 c'è il Roccaspinalveti che oggi ha perso lo scontro diretto con il Trigno Celenza. Finisce 2 a 1 per i celenzani (Donato Di Pardo e Christian Antenucci) che salgono a 14 punti e (zona play out).

A una lunghezza di distanza (15) c'è il Fresa che nulla può contro la corazzata del girone, l'Ortona capolista. Finisce 2 a 0 per i padroni di casa. Non male la prestazione dei biancorossi che colpiscono anche due legni con Racano e Delle Donne, ma l'Ortona è di categoria superiore.

Si torna in campo mercoledì 22 per i recuperi.

LA 6ª GIORNATA DI RITORNO

Ortona - Fresa 2-0

Scerni - Real Montazzoli 0-0

Sporting San Salvo - Real Porta Palazzo 2-3

Trigno Celenza - Roccaspinalveti 2-1

Marcianese - S. Vito 2-3

Paglieta - Tollese 2-1

Guastameroli - Tre Ville 3-1

Riposa Piazzano

LA CLASSIFICA

Ortona 47*



Guastameroli 35*

Piazzano 34**

Real Montazzoli 31*

Scerni 29*



Marcianese 26*

S. Vito 25*

Paglieta 25

Tollese 24*

Sporting San Salvo 22**

Roccaspinalveti 19**

Fresa 15**



Trigno Celenza 14*

Real Porta Palazzo 11*



Tre Ville 11**

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Fresa - Tre Ville

Marcianese - Sporting San Salvo

Paglieta - Trigno Celenza

Real Montazzoli - Guastameroli

Real Porta Palazzo - Piazzano

Roccaspinalveti - Tollese

Scerni - Ortona

Riposa S.Vito 83

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Le prime due della classe non sbagliano. L'Atletico Cupello torna con tre punti in tasca dal sempre difficile campo di Carpineto Sinello. Luciano con una doppietta e Zara permettono ai biancorossi di mister Carbonelli di imporsi per 3 a 1; la rete casalinga porta la firma di Marco Zocaro su calcio di rigore. Sette i punti dei cupellesi su Odorisiana e – soprattutto – Mario Tano (oggi vittorioso a Quadri) che deve recuperare ancora due partite.

I biancoverdi di Monteodorisio si aggiudicano una partita combattuta contro il Gissi. Altalena di emozioni con i padroni di casa che passano in vantaggio con Lorenzo Fioravante al quarto d'ora. Nicola Tarquinio raddoppia 5 minuti dopo; prima dell'intervallo i gissani di mister Ascatigno accorciano con Vincenzo Fitti (35'). Nella ripresa, al 70', è Nicola Lapenna a firmare il pareggio. A togliere le castagne dal fuoco a mister Marrocco ci pensa Eugenio Vitelli tornato al gol all'85'.

Il San Buono resta in zona play off con la vittoria esterna per 2 a 0 sul Mario Turdò. A Carunchio ci pensano De Santis e Sambrotta.

Va giù invece lo Sporting Vasto che trova la sconfitta interna contro il Di Santo Dionisio. Sputore non basta, lo Sporting resta in 9 per le espulsioni di Della Penna (5'st) e Tana (35'st); da annotare, inoltre, un palo colpito dallo stesso Sputore.

Vittoria incoraggiante per la matricola Real Casale contro il Villa S. Maria. 3 a 1 il finale a Casalbordino con le reti di Toscano, Natale e Scardapane.

Ancora una giornata amara, infine, per il Carunchio 2010 sconfitto in trasferta ad Altino per 3 a 0. I rossoblu restano ultimi con soli 4 punti.

LA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Quadri - Mario Tano 1-3

Real Carpineto Sinello - Atletico Cupello 1-3

Sporting Altino - Carunchio 2010 3-0

Sporting Vasto - Di Santo Dionisio 1-2

Odorisiana - Gissi 3-2

Mario Turdò - San Buono 0-2

Palena - Tornareccio 3-0

Real Casale - Villa S. Maria 3-1

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 49



Odorisiana 42

Mario Tano 42**

Palena 31**

San Buono 31*



Sporting Altino 30*

Sporting Vasto 29*

Di Santo Dionisio 27*

Mario Turdò 21**

Gissi 20**

Tornareccio 20**

Real Casale 17*

Real Carpineto Sinello 12**



Villa Santa Maria 10**

Quadri 8*



Carunchio 2010 4**

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Mario Tano - Real Carpineto Sinello

Atletico Cupello - Mario Turdò

Carunchio 2010 - Odorisiana

Di Santo Dionisio - Sporting Altino

Gissi - Real Casale

San Buono - Sporting Vasto

Tornareccio - Quadri

Villa S.Maria - Palena