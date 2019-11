"In questi giorni, abbiamo appreso dal Comune di San Salvo la notizia riguardante i falsi clown che girano per le case in cerca di denaro. La nostra associazione si dissocia dall'azione di questi individui e invita tutti a prestare la massima attenzione e a chiedere informazioni a chiunque vi troviate di fronte". È l'appello di Silvana Ranalli, presidente della Tribù dei Sorrisi Onlus.

"Noi tutti ci auguriamo che queste azioni deplorevoli abbiano fine perché, oltre ad essere immorali, screditano i veri volontari che dedicano con amore il loro tempo alle persone in difficoltà. Pare che questi falsi clown vadano porta a porta a nome di associazioni a chiedere denaro finalizzato alla clownterapia. I volontari della Tribù dei sorrisi li potete riconoscere dalla loro maglia gialla con il logo composto da un grande cuore rosso che fa l'occhiolino, la scritta La Tribù dei sorrisi e il nome del clown sul davanti, sul retro la frase: 'Se sorridi tu, sorridi anch'io'. La sede dell'associazione si trova a Casalbordino, operiamo negli ospedali di Vasto e Termoli, nelle case di riposo, nelle case famiglia, nelle piazze, dovunque sia richiesto il nostro intervento e collaboriamo con i vari enti locali del territorio. I volontari clown non stanno effettuando al momento nessuna raccolta fondi. Per qualunque segnalazione al riguardo è possibile rivolgersi alle forze dell'ordine".