"Dopo tanti brutti momenti vissuti dalla nostra regione, con le calamità naturali, il terremoto, la neve, non possiamo che ringraziare la famiglia Sarni per averci dato l'occasione di fare una promozione del territorio di livello nazionale, grazie alla diffusione delle immagini di Vasto da nord a sud Italia, attraverso i punti di ristoro Sarni lungo le autostrade italiane". Così il sindaco Francesco Menna durante la conferenza stampa di questa mattina convocata per illustrare il progetto, alla presenza dell'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, Carmine Sarni, diversi amministratori comunali e operatori turistici, e Marco Rillo e Augusto Cipollone, che hanno curato la parte fotografica e video del progetto.

Per il sindaco Menna, "è importante costruire un sistema Costa dei Trabocchi come marchio intercomunale sul quale puntare per sviluppare il turismo e portare a termine progetti insieme a tutto il territorio, unito dalla Via Verde, l'ex tracciato ferroviario, le piste ciclabili, le riserve e il sistema enogastronomico".

"Grazie a questo progetto - ha spiegato l'assessore Della Penna - le bellezze naturalistiche e culturali di Vasto verranno trasmesse in tutta Italia. Per il momento partiremo con un video [CLICCA QUI] e grazie all'assessore Gabriele Barisano gestiremo la promozione anche sui social media. Si tratta di una promozione rilevante per la città, per il suo respiro di carattere nazionale".

"Ho aderito immediatamente alla richiesta del sindaco e dell'assessore - ha poi aggiunto Carmine Sarni - perché penso che Vasto attualmente esprima il 30/40% delle sue potenzialità turistiche e con i nostri 120 punti ristoro che consentono circa 70 milioni di contatti l'anno, speriamo di dare una un contributo importante".

Il progetto avrà durata annuale a titolo gratuito.