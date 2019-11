È un 2017 iniziato in maniera più che positiva per Roberto Inglese. Il calciatore vastese del Chievo Verona, sempre più protagonista in gialloblu, tornerà a vestire l'azzurro della Nazionale italiana nello stage che si svolgerà a Coverciano dal 20 al 22 febbraio. Il commissario tecnico Gian Piero Ventura ha convocato 22 calciatori emergenti, come era già accaduto lo scorso novembre, per delle sedute di allenamento in cui valutare nuovi inserimenti nella rosa della Nazionale. L'elenco dei ventidue convocati da mister Ventura:

I convocati

Portieri: Alessio Cragno (Benevento), Alex Meret (Spal);

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Cristiano Biraghi (Pescara), Kevin Bonifazi (Spal), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Armando Izzo (Genoa), Leonardo Spinazzola (Atalanta);

Centrocampisti: Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Pescara), Federico Di Francesco (Bologna), Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (ChievoVerona), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta), Simone Verdi (Bologna).

Il programma del raduno in dettaglio

Lunedì 20 febbraio

In serata raduno al Centro tecnico federale

Martedì 21 febbraio

h. 10.30 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)*

h. 15.00 Allenamento (a porte chiuse)

Mercoledì 22 febbraio

h. 10.30 Allenamento (a porte chiuse)

h. 15.00 Allenamento (aperto alla stampa – riprese TV limitate ai primi 15’)

A seguire Conferenza stampa: Commissario tecnico / Incontro con i calciatori