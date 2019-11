Tra lunedi e martedi prossimi prenderanno il volo ottanta alunni neodiplomati lo scorso anno scolastico, che hanno frequentato diversi indirizzi formativi. Si tratta del progetto Erasmus + Transition Town, che vede l’Itet Palizzi di Vasto scuola capofila. Gi altri istituti partner sono il Galiani di Chieti, il De Titta-Fermi di Lanciano e l’Alessandrini-Marino di Teramo (ci saranno, infine, anche alcuni giovani appartenenti ad altri istituti). Questi giovani diplomati soggiorneranno per sessanta giorni all’estero, e frequenteranno diversi stage professionali, divisi in quattro gruppi di venti.

Il 20 febbraio partiranno i due gruppi di Valencia e Lisbona; il 21 febbraio il gruppo con destinazione Coork, in Irlanda, il 10 marzo decolleranno gli ex alunni inviati a Bordeaux.

"Si tratta – spiega il dirigente scolastico dell’Itet Palizzi, Gaetano Fuiano – di formazione stage linguistica unitamente a uno stage professionale in strutture lavorative coerenti con gli indirizzi di studio frequentati fino al diploma. I giovani vivranno esperienze formative didattiche e professionali davvero uniche: sarà l’occasione per completare e migliorare la loro formazione linguistica e per confrontarsi con le realtà professionali europee".

