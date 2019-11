Un'auto si schianta sulla copertura in vetro dei resti romani di piazza Rossetti, sradica due paletti della recinzione e poi finisce la sua corsa dalla parte opposta, contro il marciapiede.

E' un incidente da cui è uscito fortunatamente illeso il conducente, quello avvenuto oggi pomeriggio nel centro di Vasto, proprio davanti al Comando della polizia municipale.

E' successo attorno alle 15.30. La macchina proveniva da via Cavour quando, per cause che i vigili stanno accertando, il ragazzo al volante, C.H.Y., 24enne straniero regolarmente residente a Vasto, ha perso il controllo della sua Fiat Bravo di colore blu, innescando la spaventosa carambola.

"Abbiamo sentito un boato", racconta il tenente Massimo Palandrani, della polizia municipale. "Il conducente era sobrio. Stiamo verificando le cause".