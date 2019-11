“Sappiamo che sarà una partita difficile ma andiamo a Campobasso per giocarcela a viso aperto”. Ha le idee chiare mister Massimiliano Favo su come la sua Vastese dovrà scendere in campo nel capoluogo molisano nella 24ª giornata del girone F di serie D. I biancorossi non vincono da oltre un mese (ultimo successo l’11 dicembre) e, dopo aver cambiato guida tecnica, devono ritrovare l’entusiasmo e i risultati della prima parte di stagione.

Per mister Favo, alla sua seconda panchina biancorossa, sarà una sfida da ex: l’anno scorso ha guidato i lupi molisani fino ai playoff, raccogliendo risultati preziosi pur in una situazione non semplice. In settimana il tecnico campano ha fatto lavorare la squadra con attenzione, provando anche diverse soluzioni tattiche che potrebbero essere riproposte domenica contro il Campobasso. Sarà una sfida che la Vastese giocherà i suoi sostenitori sugli spalti. Dopo le restrizioni della prefettura di Campobasso, che ha concesso la vendita di appena 50 biglietti, i gruppi organizzati dalla Curva d’Avalos hanno deciso di disertare l’appuntamento del Nuovo Romagnoli [LEGGI].

La 24ª giornata

Sammaurese - Alfonsine

Pineto - Castelfidardo

Olympia Agnonese - Jesina

Monticelli - Fermana

Romagna Centro - San Nicolò

Recanatese - San Marino

Vis Pesaro - Civitanovese

Campobasso - Vastese

Riposa: Matelica

La classifica: 45 Fermana*; 43 Matelica; 41 Vis Pesaro; 36 San Nicolò*; 34 Sammaurese; 32 Vastese*, Olympia Agnonese*; 30 Monticelli; 27 San Marino*, Jesina; 26 Campobasso; 25 Romagna Centro; 23 Pineto; 20 Recanatese; 19 Alfonsine; 16 Civitanovese*; 15 Castelfidardo