Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo nel tardo pomeriggio di oggi per via di un incendio divampato ai danni di una ruolotte.

Il mezzo era posteggiato in un terreno ai bordi della statale 16, a Vasto Marina, quando - per cause in corso di accertamento - le fiamme lo hanno danneggiato.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. Dalla successiva relazione si valuterà se le forze dell'ordine dovranno procedere o meno con le indagini per incendio doloso.