"Non è in corso nessuna raccolta fondi", chiarisce Rosaria Spagnolo, responsabile dell'associazione Ricoclaun Vasto Onlus.

Falsi volontari sono in giro da alcuni giorni a San Salvo. Persone che chiedono offerte in denaro per il sodalizio, noto per le iniziative a favore dei malati ricoverati all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto e per l'attivismo in ambito sociale e ludico.

Dopo alcune segnalazioni, della vicenda si è occupata l'amministrazione comunale di San Salvo, che si è rivolta all'associazione, da cui ha avuto conferma: sono truffatori coloro che chiedono soldi in nome dei nasi rossi.

In serata il comunicato stampa inviato da Rosaria Spagnuolo: "L’associazione di volontariato Ricoclaun di Vasto e Sorridere Sempre di Termoli invitano i cittadini a prestare attenzione ai falsi clown che chiedono soldi per la clownterapia.



In questi ultimi giorni – dichiarano Rosaria Spagnuolo e AlessioLucci, presidenti rispettivamente delle due associazioni – sta facendo clamore la notizia di alcune persone che si presentano di casa in casa nel territorio, chiedendo soldi per la clown terapia e dicendo di prestare volontariato negli ospedali di Vasto e Termoli.



Cercano soldi anche nei centri commerciali, fiere e mercati, dicono che devolveranno i fondi per aiutare bambini malati e ricoverati nei reparti divarie strutture ospedaliere in tutta Italia.



Quello che vogliamo dire atutti è di prestare attenzione.



I veri volontari clown esistono.

Persone, come noi dell’associazione di volontariato Ricoclaun e SorridereSempre, che regalano il loro tempo libero per donare sorrisi a ricoverati piccoli, adulti e anziani degli ospedali di Vasto e Termoli, colorando l’atmosfera grigia dei vari reparti.

Come si fa a distinguere i falsi clown dai veri clown volontari? Chiedetegli da dove vengono, qual è la loro sede, chi è il loro presidente.



L’associazione Ricoclaun, ha sede a Vasto, il presidente è Rosaria Spagnuolo, presta servizio nel territorio di Vasto, informazioni di dettaglio nel sito : www.ricoclaun.it.



L’associazione Sorridere Sempre ha sede a Termoli, il presidente è Alessio Lucci, presta servizio nel territorio di Termoli, informazioni di dettaglio nel sito: http://www.sorrideresempre.org



Le associazioni Ricoclaun e Sorridere Sempre intendono dissociarsi dall’agire di tali individui e mettere sull’avvisoquante più persone possibile, in modo da porre fine a queste azioni immoraliche discreditano i volontari clown della nostra associazione".