Sono appena tornati da Nov Dojran in Macedonia, dove si sono recati nell'ambito del progetto Erasmus Plus “Europe in Sagas”, i 4 studenti Chiara Mario, Luca Porfirio, Emanuela D'augelli ed Ester Del Borrello e i 3 docenti, Elisabetta Gallo, Barbara Lucci e Luigia Primavera Ciarniello, della Scuola Media "Paolucci" dell’Istituto Comprensivo n.1 di Vasto. L’obiettivo per la delegazione italiana, scuola capofila, è stato quello di incontrare le delegazioni di quattro altre scuole europee: quella macedone appunto, quella tedesca, quella ungherese e quella turca.

Dopo il KOM, incontro di inizio tra gli insegnanti in Italia, in questa prima mobilità in Macedonia ogni scuola ha presentato il proprio territorio, la propria scuola e ha preparato un workshop relativo alla propria saga. Noi abbiamo illustrato in inglese un powerpoint relativo alla famiglia dei Medici e alla situazione storico-economica del Rinascimento. Grande successo ha avuto poi il workshop teatrale: sono state preparate acconciature e vestiti del Rinascimento con materiali di riciclo per poi allestire una sfilata ed un quadretto di famiglia sul palco.

L’esperienza è stata molto significativa, oltre alle attività a scuola, c’è stato modo di visitare la città di Skopije, i musei presenti, di assaggiare nuovi cibi, di partecipare ad attività sportive insieme ad altri ragazzi di nazionalità diverse.

Istituto Comprensivo n.1 - Vasto