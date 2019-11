Controlli della Polizia municipale, sia in centro abitato che presso la zona industriale, attivati dal comandante Vincenzo Marchioli su disposizione del sindaco Tiziana Magnacca.

In particolare, come riferiscono gli uffici comunali, gli agenti hanno sorpreso un veicolo che circolava senza la corpertura assicurativa. Inevitabile il sequestro amministrativo del mezzo.

"Il comandante Marchioli - aggiungono dal Comune - segnala che nei prossimi giorni riprenderanno le attività di controllo dei limiti di velocità in centro urbano, ricordando che in caso in infrazione oltre a pesanti sanzioni amministrative ci sarà la decurtazione di punti dalla patente".