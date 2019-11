Il progetto nazionale Armonia-la musica come percorso di crescita personale, dove creare un luogo di benessere nasce dall’incontro fra istituzioni scolastiche e il "MIUR - Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti" e intende esaltare la valenza trasversale e complementare della musica a scuola, che interagisce con la parola, la dimensione corporea, la sensorialità, la creatività, l’arte, la tecnologia e l’innovazione.

Quattro scuole di quattro diverse regioni – Emilia Romagna, Calabria, Lazio e Veneto – vincitrici del Bando pubblico MIUR - D.D. 1137 del 30 ottobre 2015 "Promozione della cultura musicale a scuola", hanno deciso di unire le loro forze per progettare insieme percorsi e attività didattiche, di ricerca e di formazione, riguardanti l’apprendimento della musica e soprattutto l’implementazione della pratica musicale per tutti gli studenti.

La scelta del MIUR di individuare la città di San Salvo come una delle sedi ospitanti è legata ad una storia che dura da venti anni e si basa su uno straordinario progetto: contribuire come scuola pubblica a dare una identità ad un territorio in ricerca. Una identità che passa attraverso la musica intesa come mezzo e fine.

La musica passione e fuoco, perché insegnare è portare il fuoco, ma ci si infiamma solo per ciò che infinitamente si ama.

Il progetto “Musica in… crescendo” permise di realizzare nel 1998 il laboratorio musicale territoriale, ubicato presso l'IC N. 2, ma aperto al territorio: quel laboratorio doveva essere ed è stato opportunità e luogo fisico ed umano, di aggregazione ed integrazione di esperienze formative con/sul/al-la musica .

Quel laboratorio musicale territoriale voluto dall'allora Ministro per l'Istruzione Luigi Berlinguer come spazio aperto al territorio, all’interno di una istituzione, ma patrimonio culturale e materiale di un territorio è stato il vento che ha spinto, nella nostra scuola, per venti anni, le vele nella direzione dell’apertura alla comunità.

Il corso di formazione che si svolgerà a San Salvo, con il patrocinio del Comune, è dunque frutto ed espressione di una rete di collaborazioni proficue: la storia comincia con Berlinguer e continua. Questa ne è una tappa fondamentale, poichè il progetto è sostenuto dal "Comitato per l’apprendimento pratico della musica", presieduto proprio da Luigi Berlinguer.

Di seguito il programma completo degli eventi previsti, realizzati grazie alla collaborazione tra MIUR-Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, Educandato statale San Benedetto di Montagnana (PD), Istituto Comprensivo n.2 di San Salvo, Associazione di promozione sociale “Musica in ...crescendo”, Liceo musicale di Vasto, IIS Mattioli di San Salvo, Comune di San Salvo:

• 20-21 febbraio 2017 Corso “Direzione di ensemble musicali” (M° Simone Genuini)- Istituto comprensivo N.2 San Salvo

• 23-24 febbraio 2017 Corso “Informatica e didattica musicale” (Prof. Emanuele Pappalardo) - Liceo musicale Vasto

• 27 febbraio 2017 Concerto orchestra giovanile “Musica in...crescendo” - Aula magna IPSIA-IIS “R.Mattioli” San Salvo

• 28 febbraio 2017 Corso “Legislazione e organizzazione dell'ambito musicale nella scuola” (Prof.Ciro Fiorentino, Prof.ssa Annalisa Spadolini, Prof.ssa Emanuela Veronese) - Istituto Comprensivo N.2 San Salvo.