Immaginatevi un luogo ameno, incontaminato, una spiaggia dorata alla cui estremità troneggia un promontorio da cui vedere uno di fianco all'altro i 2 simboli dell'Abruzzo: il mare cristallino che cinge una delle coste più belle d'Italia e la maestosa mole della Maiella sullo sfondo.

Immaginatevi adesso di godere di queste meraviglie correndoci in mezzo. Certo la fatica si sentirá ma verrà mitigata dalle emozioni, dalle sensazioni, dai profumi che lo scenario suscita a piene mani. No, non è un esercizio d'immaginazione ma una realtà da vivere pienamente a Vasto domenica 30 aprile 2017 nella splendida cornice della Riserva Naturale di Punta Aderci.

Infatti la Podistica Vasto annuncia ed organizza la 3ª edizione del Trail dei Trabocchi, una competizione che, anche se giovane, ha già colto nel segno, come hanno dimostrato le entusiastiche partecipazioni degli ultimi 2 anni. Il percorso di 14 km si snoda all'interno della Riserva Naturale con partenza dalla spiaggia di Punta Penna fino alla foce del fiume Sinello e ritorno. E per chi vuole gustarsi il tutto con più calma c'è anche la Passeggiata Ecologica di 4 km per ragazzi e famiglie fino al Promontorio di Punta Aderci con rientro sempre sulla spiaggia.

"Siamo molto contenti ed orgogliosi di riproporre questa manifestazione cosi suggestiva - dice la presidente della Podistica Vasto Antonia Falasca - . Abbiamo avuto cosi tanti consensi e giudizi lusinghieri da spingerci a riproporla con alcune novità: la Passeggiata Ecologica e, sull'esperienza del Trofeo Podistico dello scorso ottobre, dare la possibilitá di partecipare ai diversamente abili. Trovo che il Trail dei Trabocchi possa essere un'occasione per dare lustro alla nostra associazione ed alla città che rappresentiamo, oltre che un'ottima vetrina per il turismo locale."

Per informazioni e iscrizioni al Trail dei Trabocchi - https://goo.gl/8QEcRl

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto