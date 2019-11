"La Giunta comunale ha varato una riduzione del 50% delle tariffe del mese di gennaio 2017 relative al servizio degli asili nido comunali e del trasporto scolastico, in considerazione dell’eccezionale e prolungata ondata di maltempo che ha interessato il territorio vastese a partire dal 5 gennaio scorso per le due settimane successive". Lo annuncia un comunicato del municipio.

"Attraverso questo aiuto economico – ha dichiarato l’assessore alle Politiche per la scuola, Anna Bosco – la nostra amministrazione vuole andare incontro alle famiglie che hanno subìto la chiusura prolungata delle strutture scolastiche e che, in questo modo, non dovranno pagare per un servizio che non è stato loro erogato".

Otto sono stati complessivamente i giorni di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città. Il sindaco Francesco Menna esprime "soddisfazione per un risultato che scaturisce dall’intenso lavoro che l’amministrazione sta portando avanti in termini di risposte alle gravi criticità derivate dal maltempo del mese scorso. Gli uffici comunali stanno lavorando, su indirizzo della Giunta, ad un piano complessivo di interventi, che partiranno dalla messa in sicurezza delle strade cittadine. Durante i primi giorni della prossima settimana sarà avviato il piano buche predisposto dall’Ufficio Servizi Manutentivi".