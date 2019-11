Seconda vittoria consecutiva per le ragazze dell'Audax Palmoli, questa volta in Coppa Abruzzo. Si è disputata ieri sera a Ortona la prima gara del triangolare che vede impegnate oltre alle Panthers e alle ortonesi, la squadra del Chieti.

Un 3 a 2, quello riportato dalle ragazze di mister Felice, che fa ben sperare per il passaggio del turno. Ad aprire le danze è Michela Di Tullio che all'8' minuto conclude nel migliore dei modi uno scambio con Bolognese: palo-gol. Il pareggio dell'Intrepida Ortona arriva qualche minuto dopo con l'attaccante scattato sul filo del fuorigioco.

Al 20' è Morena Bolognese, questa volta nelle vesti di goleador, a riportare le gialloblù in vantaggio approfittando di un errore difensivo della formazione avversaria. La stessa Bolognese al 20'st sigla la rete della sicurezza aggirando il portiere e depositando la palla nel sacco. Cinque minuti dopo arriva il secondo gol dell'Intrepida che non riuscirà più a recuperare.

Il 26 marzo la squadra di Ortona sfiderà in trasferta il Chieti per il secondo turno, mentre il 2 aprile toccherà nuovamente all'Audax in casa contro la formazione teatina.

Per quanto riguarda il campionato, domenica prossima (ore 15) le Panthers riceveranno la visita del Ripalimosani, squadra ferma ancora a 7 punti.