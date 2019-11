Nessuna tessera del Pd a Lentella per la deputata Maria Amato. L'esponente politico nei giorni scorsi ha affermato di aver chiesto il tesseramento nel piccolo comune del Medio Vastese perché a Vasto "tutte le attività sono ferme" e "perché lì c'è uno dei circoli più vivaci del Vastese ed è uno dei pochi piccoli comuni in cui alle elezioni è stata presentata una lista interamente del Pd e col simbolo del partito" [LEGGI].

La replica dalla sezione lentellese di via Sant'Antonio non si è fatta attendere. È la segretaria del circolo, Giampiera Bardeglinu ad annunciare a zonalocale.it la richiesta respinta: "Noi di Lentella siamo onorati dal fatto che l'on. Amato abbia scelto Lentella per la propria tessera, ma come sempre rispettiamo e seguiamo lo statuto, quindi diciamo 'No' alla sua richiesta di iscrizione. Ci preme sottolineare inoltre che i circoli non devono essere oggetto di provocazione per nessuno. Auspichiamo, inoltre, un veloce ritorno all'ordinario funzionamento della sezione di Vasto: sono queste le sedi per la proficua discussione politica all'interno del Partito Democratico".