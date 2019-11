A San Salvo il Trofeo Carnevale, consolidato appuntamento di inizio stagione del ciclismo amatoriale su strada sotto l'egida della Uisp Lega Ciclismo Abruzzo e Molise, ha messo in archivio la dodicesima edizione dove si è registrato un gran successo in termini di partecipazione oltre alla straordinaria qualità organizzativa messa in campo dal Velo Club San Salvo.

Nella Gara-1 per gli amatori over 50 sui 15 giri del circuito sul lungomare di San Salvo in evidenza per la conquista del podio assoluto Giuseppe Cinalli (Team Naturabruzzo Pro – 1°master 6), Vincenzo Di Giamberardino (Asd Masciarelli – 1°master 5) e Marco Gialloreto (Team Go Fast – 2°master 6), obiettivo traguardo raggiunto per i migliori di categoria con Fabrizio Catapano (Asd Daunia – 2°master 5), Carlo Tudico (GS Moscufo – 3°master 5), Aurelio Pennese (Centro Fai da Te Cycling Team – 3°master 6), Carlo Ritota (Saraceno Bike Team – 1°master 7), Giovanni Cardillo (Bike Team San Severo – 2°master 7), Dino Carletti (GS Moscufo – 1°master 8), Mario Matricciani (GS Moscufo – 2°master 8) e Letizia Giardinelli (Team Naturabruzzo-Bike Pro) tra le donne.

Nella Gara-2 per gli under 50, ripetendo per 17 volte il circuito, prima gioia stagionale per il neonato sodalizio amatoriale del Team Levante con la perentoria affermazione di Lucio Marinacci (primo di categoria master 1) allo sprint sul compagno di squadra Alfonso D’Errico (primo tra i master 3) e Alessandro Fantini (GC Melania – 2°master 1), in gran spolvero in questa batteria anche Sacha Crisante (Ade Srl – 1°élite sport), Andrea Lalli (Team Cicli Store Campobasso – 3°master 1), Davide Petta (Happy Bikers, Runners e Triathletes – 2°élite sport), Claudio Carpineta (Montenero Bike – 1°master 2), Fabrizio Collacciani (Asd Masciarelli – 3°élite sport), Antonello Tirabassi (Team Naturabruzzo-Bike Pro – 2°master 2), Rosario Apisa (Team Levante – 3°master 2), Orazio Coppola (Team Levante – 2°master 3), Antonio D’Angelo (Ade Srl – 3°master 3), Guglielmo De Nobile (Team Vini San Giacomo – 1°master 4), Davide Cichella (Ade Srl – 2°master 4) e Mario Lanza (Daunia Cycling – 3°master 4).

Festa grande per il Team Naturabruzzo-Bike Pro di Alessandro Masciulli che ha conquistato per il terzo anno di fila il Trofeo (sponsorizzato dalla Farmacia Di Nardo) messo in palio dagli organizzatori per la società che si è presentata a San Salvo con il maggior numero di iscritti (14). Lo stesso Team Naturabruzzo-Bike Pro sarà impegnato in prima fila domenica 19 febbraio nell’organizzazione dell’ottava edizione del Trofeo Tosti a Francavilla al Mare in circuito cittadino sul lungomare come da calendario Uisp Lega Ciclismo Abruzzo e Molise.

Alla presenza di Angiolino Chiacchia (vice sindaco e assessore allo sport di San Salvo), Eugenio Spadano (presidente del consiglio comunale di San Salvo), Oliviero Faienza (assessore alle attività produttive di San Salvo), Tonino Marcello (consigliere comunale di San Salvo) e Umberto Capozucco (in rappresentanza della Uisp Lega Ciclismo Abruzzo e Molise), pregevole l’organizzazione del Velo Club San Salvo presieduto da Tonino Maggitti per la meticolosa cura con la quale ha gestito ogni singolo dettaglio oltre alla sicurezza garantita in toto lungo il percorso.

Classifiche complete Gara-1 al link http://www.ciclismouispabruzzomolise.it/wp-content/uploads/2017/02/CATEGORIASANSALVOIGARA11.02.2017.pdf

Classifiche complete Gara-2 al link http://www.ciclismouispabruzzomolise.it/wp-content/uploads/2017/02/CATEGORIA-SECONDA-GARA-SAN-SALVO-2017.pdf

Foto di Bruno Di Fabio