Nuovo intervento di SanSalvoDemocratica sulla questione sicurezza dopo l'ultima rapina ai danni di una farmacia [LEGGI].

"La nostra città – si legge nella nota dei consiglieri Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese – è ormai da tempo teatro di atti criminosi, la rapina a mano armata in farmacia è solo l’ultimo triste episodio. Si respira tra i cittadini e tra gli operatori economici una grande inquietudine mista a rassegnazione e rabbia. Non può continuare così!

SanSalvoDemocratica da anni lancia idee e proposte sui temi della Sicurezza e della Legalità, invitando tutte le forze istituzionali, politiche e culturali, oltre alle forze dell’ordine, a fare fronte comune, ad essere uniti nella lotta ad ogni forma di delinquenza e di malaffare (il nostro ultimo appello, puntualmente disatteso, è di qualche settimana fa...). Ognuno faccia la sua parte, senza distinzioni e speculazioni elettorali che, a ben vedere, pagano molto poco se poi non accade quello che si promette e si proclama. Per questo SSD sarà sempre in prima fila per ogni richiesta, per ogni suggerimento e per ogni battaglia civile che possano determinare e contribuire al ripristino di ogni presidio di legalità e sicurezza, per restituire armonia e serenità ai nostri concittadini. Lo ripetiamo con decisione a tutti coloro che hanno responsabilità di governo, a tutti i livelli, e che sono obbligatoriamente chiamati a dare risposte ai cittadini e al territorio, a cominciare dall’amministrazione comunale di San Salvo alla quale rivolgiamo il pressante invito ad attivarsi fattivamente, insieme, per una grande mobilitazione, nelle forme e nei modi più incisivi, di donne e uomini, di cittadini e imprese, di agenzie religiose, educative, culturali e sociali. La sicurezza nasce quando è presente tutta la città! È ora di muoversi! SanSalvoDemocratica continuerà sempre ad agire nell’interesse generale con la consapevolezza che un’altra città è possibile".