Sono intervenuti intorno alle 8.15 i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo, per un incendio divampato all'interno di un condominio di via Spataro.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate dallo zerbino di un'abitazione, per poi andare a danneggiarne la porta.

L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l'incendio si allargasse agli spazi interni. Dopo la relazione degli stessi vigili del fuoco, si stabilirà se procedere o meno con indagini per incendio doloso.