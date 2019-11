Serie C2 | Tollo - Vasto Futsal 0-2

Il Vasto Futsal vince in casa del Tollo, terza forza del campionato, nel campionato di serie C2 in una gara caratterizzata da una buona difesa e ripartenze efficaci. Nel primo tempo i padroni di casa impostano il gioco ma la retroguardia della squadra di mister Giacomucci è ben attenta. Nonostante alcune buone occasioni da gol da entrambe le parti al riposo Vasto e Tollo sono ancora sullo 0-0. Ci pensa Francesco Suriani, al 38', a spezzare l'equilibrio con la rete del vantaggio. La squadra di casa va alla ricerca del gol ma, allo scadere, è il classe '99 Michele Notarangelo a siglare la rete del definitivo 2-0 biancorosso. Sabato prossimo il Vasto Futsal ospiterà al Palazzetto dei Salesiani il Paul Merson Paglieta.

Campionato juniores | Vasto Futsal - Paul Merson Paglieta 5-1

Il Vasto Futsal, secondo a 19 punti, ospita il Paul Merson Paglieta, terzo a 16 punti, nel big match del girone B Juniores Con una vittoria i biancorossi proverebbero la prima mini-fuga di stagione per restare in solitaria al secondo posto. Si parte con i vastesi un po’ più attendisti del solito viste le assenze dei due laterali di corsa Ciancaglini e Di Giacomo. I ritmi non sono altissimi e a passare in vantaggio sono vastesi che in 5 minuti segnano due volte prima con Di Giacomo e poi con Piccirilli. Da questo momento in poi sale in cattedra Luigi Lella, portierone locale: prima sventa un tiro dal limite dell’area diretto all’angolo basso, dopo va sul tap-in del pivot ospite a due metri dalla porta e lo devia in angolo. Subito dopo su un veloce contropiede ospite, salva la palla sulla linea dopo una conclusione ravvicinata. Da questo momento in poi, la sua partita sarà perfetta in un mix di concentrazione e adrenalina che durerà per tutto l’incontro. Si va al riposo e i vastesi partono molto più determinati curando i “peccati di gioventù” mostrati nel primo tempo. Alzando i ritmi si moltiplicano le conclusioni e i vastesi in 15 minuti ne fanno 3 andando a segno con Di Donato (che porta a 13 le marcature stagionali), poi con Di Giacomo ed infine con Notarangelo, che nelle ultime partite sembra sempre più determinante anche nell’apporto di gol. Il Paglieta è stordito e accenna ad una sterile pressione, i vastesi fanno girare tutti gli effettivi, c’è spazio per l’ennesimo miracolo di Lella che vola a deviare in angolo, poi subentrano Santone, Ronzitti e Grosso che con un destro preciso scheggia il palo. Solo negli ultimi minuti il Paul Merson trova il gol della bandiera che fissa il risultato sul 5 a 1 per i locali. C’è grande gioia tra i vastesi che blindano il secondo posto in attesa della trasferta di Guardiagrele. "In settimana - afferma la dirigenza biancorossa - un comunicato della federazione molto criticato da tutte le squadre abruzzesi ha annunciato l’accesso ai playoff solo delle prime classificate dei due gironi. Si attendono chiarimenti in settimana da parte della Federazione stessa, ma questo non precluderà la voglia dei giovani biancorossi di concludere al meglio il campionato".

Serie C femminile | Az Gold Futsal - Vasto Futsal 12-2

Partita ostica per le ragazze di vasto che si trovano di fronte un avversario di ben altro spessore che disputa una gara di livello schierando dall'inizio alla fine il portiere di movimento. Le ragazze vastesi cercano di difendersi nel miglior modo possibile e si portano addirittura in vantaggio con Smerilli. Ma la forza dell'Az viene fuori con il passare dei minuti e la prima franzione si chiude sul 5-2 con secondo gol vastese di Nardulli dopo una bella parata. Nel secondo tempo il copione non cambia e la squadra di guardiagrele chiude il risultato sul 12-2. Le ragazze di mister Suriani torneranno in campo domenica alle 15.30 sul campo della Promo Tennis contro l'ostica Florida.