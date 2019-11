Noi ragazzi delle classi quarta B e C della Scuola Primaria Spataro stiamo partecipando al progetto Giornalista per gioco, nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana, per migliorare, completare ed approfondire la normale programmazione didattica anche con il graduale accostamento alla comprensione e scrittura del messaggio giornalistico. Il percorso che si concluderà l’anno prossimo ha anche la finalità di potenziare le competenze chiave di cittadinanza.

In questo periodo abbiamo fatto un'indagine intervistando in tutto 60 persone con sette domande, per capire dove trovano le notizie quotidianamente. Alla domanda: "Dove cerchi quotidianamente le informazioni?", hanno risposto con scelta multipla in questo modo: 38 persone trovano le informazioni con il telegiornale, 33 nei giornali online, 19 su facebook, 16 leggono giornali cartacei, 2 trovano informazioni su Twitter e 2 su Whatapp. Noi siamo un po’ perplessi sul fatto che oltre al telegiornale, giornali cartacei o online, ci siano persone che preferiscono trovare le notizie sui social. Pensiamo che non sia consigliabile, non ci sono fonti certe, vere, girano infatti a volte delle notizie false.

Alla domanda se si leggono i quotidiani, solo 47 leggono giornali cartacei, 2 ogni giorno, 13 spesso e 32 qualche volta. Ci siamo resi conto che la lettura del quotidiano è scarsa, sia perché ha un costo anche se minimo, sia perché in questo periodo gli adulti vogliono essere sempre connessi, vogliono notizie in tempo reale e i quotidiani possono darle solo il giorno dopo. Spesso vengono letti al barbiere o al bar. Abbiamo chiesto inoltre se si preferisce leggere giornali online. I genitori hanno risposto che 22 persone li leggono ogni giorno, 19 qualche volta, e 16 spesso. Sono solo 3 quelli che non usano questo metodo per informarsi.

Tanti sono i siti di giornali online, nazionali, regionali e locali che danno informazioni in tempo reale e c’è l’abitudine di molti di consultarli, sono spesso gratis, si possono leggere anche con il cellulare, in qualsiasi momento. Alla domanda: "Quali quotidiani leggi?", 23 hanno risposto che leggono Il Centro, 13 La Repubblica, 7 giornali sportivi, 6 altre testate, 5 Il Messaggero, 5 Il sole 24 ore, 3 La Stampa. Alla domanda: "Dove li leggi?", abbiamo visto che i giornali cartacei vengono letti a casa da 28 persone, al lavoro da 12 e al bar da altre 12 persone. Il quotidiano più letto è Il Centro, perché è un giornale tipicamente abruzzese, che riporta ampi approfondimenti sulle notizie delle città più importanti.

Abbiamo chiesto infine: "Quali giornali on line si consultano per avere notizie vastesi?" Hanno risposto in 46 persone che leggono Zonalocale, 21 VastoWeb, 20 Histonium.net, 5 QuiQuotidiano, e 3 altri siti online. Vengono letti da 20 persone la mattina, 19 la sera, 16 il pomeriggio e 5 nel tempo libero. A questa domanda i genitori hanno scelto con più risposte, nel senso che ogni giorno consultano più giornali on line vastesi per informarsi.

Da questa indagine abbiamo capito che le persone intervistate non danno tanta importanza ai giornali cartacei, ma soprattutto a quelli online. Per loro è molto importante informarsi in tempo reale e c’è molto interesse per le notizie locali. Questo grande interesse per i giornali on line forse farà cambiare il modo d’informarsi, chissà se quando saremo grandi noi, ci saranno solo giornali online?

I ragazzi delle classi quarta B e quarta C

Scuola Primaria “G. Spataro”

Istituto Comprensivo n.1 – Vasto