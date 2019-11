Una tratta da Vasto alla Fiat di Termoli per i lavoratori che provengono dal Vastese. È l'appello che un lettore rivolge ai sindaci di Vasto e San Salvo, Francesco Menna e Tiziana Magnacca.

"Buongiorno Sig.Sindaco,

Sono un cittadino vastese, vorrei esporle un problema o meglio un'assenza di trasporto extra-urbano che collega la nostra Vasto con la zona industriale di Termoli.

Essendo io un operaio Fiat di Termoli, come me ci sono molti altri concittadini che da Vasto tutti i giorni raggiungono la Fiat di Termoli, costretti tutti i giorni ad arrivare a San Salvo in piazza Arafat su tutti e tre i turni di lavoro con il proprio veicolo mettendo a rischio la propria incolumità per raggiungere il posto di lavoro e questo problema lo hanno anche i nostri vicini e amici di San Salvo.

Siamo costretti a viaggiare in autobus stracolmi e vecchi che partono da Trivento con il servizio di trasporti Molisano ATM. Sollevo a lei il problema, sapendo che ha molto a cuore i problemi e i disservizi del territorio Vastese e dei vastesi.

Quindi le chiedo come potremmo portare avanti questo progetto e soprattutto a chi rivolgersi per far sì che venga introdotta la linea Vasto-San Salvo-Fiat Termoli, parliamo di un gran numero di persone tra Vasto e San Salvo, questa è anche un'opportunità per Vasto e San Salvo di collegarle al Molise in questi orari, soprattutto per quegli studenti che devono raggiungere gli atenei Molisani per seguire le lezioni.

Certo di una sua risposta e di un suo ricevimento in Comune, proprio per affrontare il problema, le auguro buon lavoro e buona giornata.

Grazie"