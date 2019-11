Due rapinatori sono entrati in azione nella farmacia Grifone di piazza della Pace a San Salvo verso le 18.30 di questo pomeriggio. I due, giovani, avevano il volto coperto da due maschere di Carnevale e brandivano due pistole; è probabile che si sia trattato di armi-giocattolo. Una volta dentro, si sono fatti consegnare il denaro in cassa per poi fuggire a piedi tra le strade del centro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Salvo e la Scientifica di Vasto per raccogliere elementi utili alle indagini.