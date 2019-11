"Istituire una Commissione di studio per elaborare una proposta da inviare al Parlamento sull'accorpamento dei Tribunali di Vasto e Lanciano". E' la proposta che i consiglieri comunali di Vasto, Francesco Prospero, e Lanciano, Tonia Paolucci, hanno messo nero su bianco in una lettera aperta inviata ai sindaci delle due città, Francesco Menna e Mario Pupillo.

Della commissione, secondo i rappresentanti di Progetto per Vasto e Libertà in Azione, dovrebbero far parte "il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, il sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli, i parlamentari e i consiglieri regionali del territorio, i presidenti degli Ordini degli Avvocati di Vasto e di Lanciano".

"Troppo spesso, negli ultimi anni - scrivono Prospero e Paolucci - abbiamo assistito, inermi, ai continui

saccheggi di servizi, fondi, sedi di enti e presidi sanitari, in favore delle città capoluogo di provincia che,

in controtendenza a quanto accade da noi, incrementano i servizi sul loro territorio con un netto miglioramento della qualità della vita dei loro residenti. I comprensori del Vastese e della Frentania, che rappresentano insieme un vasto territorio con circa 200mila abitanti, non possono più essere penalizzati e devono essere tenuti nella giusta considerazione dalla politica regionale e nazionale. Pertanto, per invertire la tendenza, è necessario fare squadra, dare peso ai nostri territori e condurre delle battaglie comuni per il miglioramento e la tutela dei servizi dei nostri comprensori".