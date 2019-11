Con una vittoria all'ultimo respiro il Tennistavolo Vasto ha conquistato punti preziosi nel cammino verso la salvezza nel campionato di nazionale di C1. Antenucci e compagni hanno regolato, con un 5-4 nell'ultima partita dell'ultimo match, il Futura 94 di Ciampino. Un risultato che potrebbe rivelarsi determonante per la lotta nelle zone basse della classifica del campionato.

Tra due settimane i vastesi affronteranno in casa il derby abruzzese con il Silvi, compagine che sta lottando per ottenere l'accesso alla serie B2. Non sarà una sfida semplice ma il Tennistavolo Vasto darà il massimo per raggiungere quanto prima l'obiettivo salvezza.

Positiva anche l'esperienza dei giovanissimi atleti del Tennistavolo Vasto nel campionato assoluto di D2 regionale. Nell'ultima sfida le 'apette' capitanate da Marzia Comparelli hanno dovuto affrontare l'esperta squadra del Maiella Guardiagrele. Il risultato finale ha premiato gli avversari ma le nuove leve del tennistavolo vastese hanno dato prova di carattere. Nel loro cammino i ragazzi vastesi stanno strappando diversi set agli avversari facendo i chiari segnali di crescita che fanno ben sperare per il loro futuro sportivo.