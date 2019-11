Altra battuta d'arresto per le ragazze del Team Volley 3.0 nella sfida del campionao under 14 contro l'Arabona. Le vastesi allenate da Gianluca Desiati e Laura Delli Quadri si sono dovute arrendere di fronte alle campionesse regionali uscenti che hanno fatto loro l'intera posta in palio con il risultato di 3-0 dopo un match comunque combattuto (25-20/25-15/25-22).

Il Team Volley non è riuscito a mettere in campo la giusta efficacia nel servizio, punto di forza della squadra, commettendo anche qualche errore di troppo. Le avversarie, dal canto loro, hanno sfruttato l'ottima efficacia delle due centrali in fase di attacco.

Per le ragazze del Team Volley, nonostante la sconfitta, è stata comunque l'occasione per confrontarsi con una realtà competitiva e far crescere il proprio bagaglio di esperienza così da affrontare la terza fase del campionato avendo qualche chance in più di superare il turno.