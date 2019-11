Oltre 7mila altleti per la Giulietta & Romeo Half Marathon di Verona, gara podistica internazionale su strada, a cui ha partecipato anche la Podistica Vasto con Marco Orfini, Vittorio Ferrara e Antonio D'Anniballe: "È stata una gara a base di adrenalina e fatica, - racconta Pierparolo Del Casale, addetto stampa dell'associazione sportiva - 21 km davvero sudati, ma tutto questo è nulla di fronte all'enorme emozione provata da tutti i partecipanti nel passare all'interno della famosa Arena poco prima di tagliare il traguardo in piazza Brà".

"Gara portata egregiamente a termine da Orfini e Ferrara, un po' meno da D'Anniballe che pur dovendo correre febbricitante, con brividi e nausea annessi, è riuscito comunque ad arrivare al traguardo.Una bella dimostrazione di amore per la corsa, non a caso proprio nella città per eccellenza degli innamorati. Intanto il direttivo invita chiunque voglia misurarsi nel running, per stare in forma e divertirsi, ad iscriversi alla Podistica Vasto. Nei prossimi giorni verranno affissi anche dei manifesti a riguardo".