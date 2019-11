Il 10 febbraio scorso, gli studenti delle classi prime, seconde e terze dell’IIS “R.Mattioli” di San Salvo si sono recati presso il teatro Circus di Pescara per assistere alla rappresentazione teatrale del celebre musical Grease, messo in scena in lingua inglese dagli attori madrelingua della compagnia teatrale Erasmus Theatre.

Da anni gli attori di questa compagnia si adoperano per rendere l’apprendimento della lingua inglese più divertente e partecipativo, mettendo in scena spettacoli su tutto il territorio italiano. Dopo lo spettacolo le classi, accompagnate dai docenti, si sono recate per pranzare presso il centro commerciale Megalò di Chieti.

Questa è un’esperienza imperdibile che viene ormai portata avanti da moltissimi anni dalle docenti di lingua inglese, Alfieri, D’Ercole e Palarie, e ha la funzione di ampliare il già vastissimo Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto diretto dalla professoressa Sara Solipaca.

RSS Mattioli

F.D’Andreamatteo – C. Antenucci – L. Tana – F. Celauro