La BCC San Gabriele non conquista punti nella sfida con il Giulianova secondo in classifica del campionato di serie C ma chiude la domenica con la consapevolezza di essere in costante miglioramento. La partita finisce 3-0 ma con parziali, specialmente nel primo e nel secondo set 29-31 e 24-26 (il terzo 20-25), che la dicono lunga su quanto Russo e compagne abbiano lottato fino alla fine.

"Sapevamo di dover affrontare una squadra molto forte sia fisicamente che tecnicamente, tra le cui fila militano almeno tre giocatrici con un recente passato in serie A - ha detto coach Peppe Del Fra a fine gara -. Nonostante sia arrivata una sconfitta sono orgoglioso della prestazione delle mia squadra, che ha fatto il possibile per provare a strappare almeno un set a questa corazzata.

Resta il rammarico di aver sprecato almeno 5 set ball nei set finiti ai vantaggi, persi solo per degli episodi sfavorevoli. Alla fine di questa settimana, chiusa con tre sconfitte, dobbiamo prendere atto che le nostre ambizioni devono rimanere quelle di una salvezza tranquilla, vista la poca fisicità e il numero troppo esiguo di giocatrici per poter puntare a qualcosa di più importante. La strada è quella di dare sempre il massimo in ogni allenamento per poter disputare ancora partite di questo livello".