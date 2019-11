Con la vittoria per 3-0 sul Tufs Lanciano (25-23/25-23/25-12) il Cupello Volley ha concluso la prima fase del campionato di Prima Divisione. Le ragazze allenate da Gianmichele Fidelibus hanno chiuso al secondo posto del girone B, ad un solo punto dalla capolista Castelfrentano, e ora si preparano ad affrontare i playoff che inizieranno il prossimo 5 marzo.

In casa cupellese c'è grande attesa per questi playoff, conquistati con diverse giornate d'anticipo, con il sogno di poter ripetere la cavalcata vincente della scorsa stagione. Ora le ragazze avranno qualche settimana di pausa per preparare al meglio questa importante fase della stagione che le vedrà opposte anche alle formazioni del girone A.