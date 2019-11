"La Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto ha un nuovo Priore, Antonio Pollutri, già Maestro delle Cerimonie dello storico sodalizio che provvede alla cura del meraviglioso tempio situato nel centro storico cittadino". Lo annunciano dalla stessa Confraternita, spiegando: "Le elezioni per il rinnovo della carica si sono tenute nel novembre scorso, a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dal Priore uscente Giuseppe Mascolo a causa di gravi impedimenti familiari. Dalla ricostituzione della Confraternita, nel 2009, Antonio Pollutri è il terzo a ricoprire tale ruolo: succede a Saverio del Viscio, che ne fu guida per il primo mandato, e Giuseppe Mascolo, eletto nel luglio 2014. Giacinto Fioravante è il nuovo Maestro delle Cerimonie: succede, quindi, a Pollutri che ha reso vacante l’ufficio a seguito della sua elezione a Priore".

"Durante una suggestiva Celebrazione, presieduta dal Cappellano della Confraternita Mons. Giovanni Pellicciotti, - aggiungono dalla Confraternita - ha avuto luogo il rito di insediamento dei due nuovi membri del Consiglio Direttivo, alla presenza del Presidente del Coordinamento delle Confraternite Vastesi Antonio D’Annunzio e dei Priori delle altre comunità confraternali cittadine. Piene d’affetto le parole che il Cappellano ha rivolto al Priore uscente 'per come ha saputo guidare, in questi anni, questa comunità di fede', e al nuovo Priore a cui ha rivolto l’augurio di 'un luminoso cammino, nella certezza che saprà far crescere e raccogliere tanti bei frutti'. 'Conoscendoti, apprezzando le tue doti umane, sono certo che farai bene', ha detto al termine della Celebrazione il Presidente D’Annunzio, che si è detto 'particolarmente felice di accoglierti nel Direttivo delle Confraternite cittadine, dove saprai portare un prezioso contributo'. Il nuovo Priore, al termine della liturgia, esprimendo il senso di gratitudine dell’intera comunità confraternale, ha voluto ringraziare quanti si sono uniti a questo momento importante di condivisione nella preghiera".

I nuovi eletti completano il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino al 28 luglio 2019 e che risulta così composto: Priore Antonio Pollutri, Vice Priore Carmela Di Fonzo, Segretario Nicola Della Gatta, Maestro dei Novizi Saveria Rovereto, Maestro delle Cerimonie Giacinto Fioravante, Economo Lidia De Simone, Consigliere Carmela Cocco, Consigliere Filomena Salvati.