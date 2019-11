Trasferta vittoriosa per le ragazze dell'Audax Palmoli che ritrovano la vittoria dopo una sconfitta e un pareggio. La formazione di mister Felice ieri si è imposta con il risultato di 3 a 1 sull'Aeternum di Pescara nel recupero della 10ª giornata di andata del campionato.

È stata Delia Di Francesco ad aprire le marcature al 30' del primo tempo. Il pareggio della squadra di casa è arrivato al 12'st con Guarino. Le Panthers non ci stanno e in meno di 10 minuti chiudono la partita. Prima Loredana Cerrone su calcio piazzato e poi Morena Bolognese in mischia – sugli sviluppi di un calcio d'angolo – fissano il finale sul 3 a 1.

Con i tre puti conquistati l'Audax resta prima in classifica mantenendo le distanze dalle dirette inseguitrici entrambe uscite con tre punti dalla giornata di ieri: il Castelnuovo ha superato 2 a 0 l'Intrepida Ortona, con lo stesso risultato il Real Bellante ha vinto contro l'Aquilana.

L'Audax tornerà in campo mercoledì 15 per la gara di Coppa Abruzzo contro l'Intrepida Ortona.

I RISULTATI

Aeternum - Audax Palmoli 1-3

Alba Montaurei - Femminile Chieti 0-7

Intrepida Ortona - Women Soccer Castelnuovo 0-2

Real Bellante - Aquilana 2-0

Ripalimosani - Stella Nascentetrivento 1-2

Riposa Pizzoli

LA CLASSIFICA

Audax Palmoli 22



Women Soccer Castelnuovo 21

Real Bellante 21

Intrepida Ortona 15

Stella Nascentetrivento 12

Aquilana 10

Pizzoli 9

Ripalimosani 7

Aeternum 6

Alba Montaurei 0

Femminile Chieti 0