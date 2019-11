Si fa sempre più avvincente il campionato di Terza categoria. La terza giornata di ritorno è segnata da una piccola rivoluzione in classifica.

Dopo aver vinto lo scontro diretto di domenica scorsa, il Lentella si aggiudica anche l'altro big match contro il Torrebruna. Finisce con lo stesso risultato dell'andata: 3 a 1. Partita che si mette subito male per i gialloverdi: Lucci fa un pasticcio su un calcio di punizione a favore e sulla ripartenza Farina infila il portiere Alex Cesaroni all'esordio. I lentellesi reagiscono, ma non trovano la via del gol, Tracchia prende una traversa da posizione defilata. Allo scadere del primo tempo è Basso Colonna con una splendida sforbiciata a superare Di Santo.

Nella seconda frazione di gioco arriva il sorpasso con l'allenatore-giocatore Massimo De Ninis che chiude una triangolazione di Portellini. Il Torrebruna non ci sta e si fa pericoloso di nuovo con Farina che colpisce la traversa su calcio di punizione. Il Lentella risponde con Fizzani che a tu per tu con il n. 1 ospite cicca la palla. A chiudere la partita ci pensa Giuseppe Tracchia con un perfetto calcio piazzato. Entrambe le formazioni terminano in 10: per i locali sul finire espulso il bomber Elia Portellini, mentre per gli ospiti Sandro Colella (doppia ammonizione). Con questa vittoria il Lentella guida la classifica con un punto di vantaggio sulla Virtus.

La squadra di Tufillo si aggiudica l'altro big match di giornata contro la New Robur. Nella sfida interna vanno a segno Riccardo D'Ugo e Mirko Fiore. Pavone, inoltre, sbaglia non capitalizza un calcio di rigore. Lo stesso poi sarà espulso. I bianco-azzurri hanno una partita in più dei lentellesi da recuperare contro il Casalanguida.

La sfida più attesa ai fini della classifica era quella della Sansalvese impegnata nella difficile trasferta di Roccaspinalveti contro la Dinamo. Un campo che si conferma come uno dei più difficile quello dell'Alto Vastese. Sotto 2 a 0 (ospiti in gol con Di Virgilio che realizza una doppietta), infatti, i locali – pesantemente rimaneggiati – sfoderano una grande prestazione e acciuffano il pareggio con Alhassan e Manuele Bruno. Entrambe le squadre terminano la gara in 10. 2 a 2 il finale con i sansalvesi che scivolano al terzo posto.

In zona play off sale il Montalfano che scalza la New Robur dall'ultimo posto utile. I gialloverdi hanno vita facile contro il Pollutri. La formazione di mister Suero dilaga 10 a 0, per ora il risultato più largo del campionato. Una vera e propria festa del gol alla quale partecipano Colombaro, Griguoli e Palena con una doppietta a testa e con una rete Di Laudo, D'Adamo e Frasca.

Torna alla vittoria l'Aurora Furci che sbanca Vasto con un rotondo 4 a 0 sull'Atletico. Sugli scudi Adrian Micle autore di una tripletta; quarta rete, poi, messa a segno da Ermindo Argentieri.

A quota 20 punti c'è anche il Real San Giacomo che impatta 2 a 2 in trasferta contro il Vasto United. I padroni di casa vanno in gol con Vincenzo Ricci e Giulio Di Viesti.

Nell'anticipo di sabato, infine, risultato tennistico del Casalanguida contro il Guilmi ultimo in classifica. Finisce 6 a 2 con Giuseppe Di Marco in grande spolvero: ne segna 4. Completano il tabellino dei locali le reti di Saverio D'Addario e Damiano Menna.

Si tornerà in campo già mercoledì 15 gennaio per il recupero della 12ª giornata (ore 15). Partite impegnative per le prime tre: New Robur - Lentella, Virtus Tufillo - Dinamo Roccaspinalveti e Sansalvese - Montalfano.

I RISULTATI

Atletico Vasto - Aurora Furci 0-4 (ore 18)

Casalanguida - Guilmi 6-2 (ieri)

Pollutri - Montalfano 0-10

Virtus Tufillo - New Robur 2-0

Vasto United - Real San Giacomo 2-2 (ore 18)

Dinamo Roccaspinalveti - Sansalvese 2-2 (ore 18)

Lentella - Torrebruna 3-1

LA CLASSIFICA

Lentella 33



Virtus Tufillo 32*

Sansalvese 31

Torrebruna 25

Montalfano 25



New Robur 24

Dinamo Roccaspinalveti 21

Aurora Furci 20

Real San Giacomo 20

Casalanguida 17*

Atletico Vasto 12

Vasto United 10

Pollutri 2

Guilmi 0

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO (15.02.2017)

Aurora Furci - Real San Giacomo

Casalanguida - Atletico Vasto

Guilmi - Pollutri

New Robur - Lentella

Sansalvese - Montalfano

Torrebruna - Vasto United

Virtus Tufillo - Dinamo Roccaspinalveti