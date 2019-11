Continua più che positivamente il cammino del Persichitti Service Casalbordino nel campionato di serie B1 di tennistavolo. Nella terza giornata di ritorno del girone C, Santoro e compagni hanno battuto 5-2 la Juvenes Asset Banca, formazione di San Marino. Oltre alla solita grande prestazione di Li-Weimin, punto di forza della squadra, in questa giornata va registrato il ritorno alla grande di Mattia Cerquiglini, dopo una fase di stagione in leggero appannamento.

Con questo successo il Persichitti Casalbordino si mantiene nella scia della capolista Il Circolo Prato 2010 che, nella prossima giornata, osserverà il turno di riposo e quindi potrà essere ulteriormente avvicinata. I casalesi, nelle prossime due giornate, si giocheranno le loro chance promozione, ricevendo prima la visita dell'Eureka Roma, formazione inseguitrice e poi andando in casa della capolista. Serviranno delle grandi prestazioni per continuare a cullare sogni di gloria in questa stagione fin qui più che positiva.