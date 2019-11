Domenica da ricordare per Roberto Inglese che, nella sfida di campionato del suo Chievo Verona contro il Sassuolo, ha messo a segno la sua prima tripletta in serie A. La giornata non era iniziata benissimo per il calciatore vastese che, sullo 0-0 aveva colpito il palo su calcio di rigore. Il Sassuolo è anche passato in vantaggio con Matri prima che iniziasse l'Inglese-show.

Al 39' l'attaccante ha sfruttato un calcio d'angolo di Birsa per il colpo di testa del pareggio. Nel secondo tempo, all'11', il gol del vantaggio del Chievo: cross di testa per Meggiorini che di testa trova la respinta di Consigli. Inglese è più lesto di tutti e in scivolata insacca in rete. Al 22' della ripresa la terza rete di Inglese, ancora su cross di Birsa, con un colpo di testa che non lascia scampo al portiere del Sassuolo. All'84' mister Maran gli ha concesso anche la standing ovation richiamandolo in panchina.

Al Mapei Stadium finisce 3-1 e Roberto Inglese porta a casa il pallone per la sua tripletta, la sua prima in serie A, che è valsa una vittoria preziosa per il cammino in campionato del Chievo Verona.