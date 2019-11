PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

La quinta giornata di ritorno regala diversi spunti. Innanzitutto la conferma del periodo buio per lo Sporting San Salvo che perde in trasferta contro il Roccaspinalveti (3 a 2) e scivola a sole tre lunghezze in più della zona play out. Partita tesa e finale altrettanto nervoso con i sansalvesi di mister Marcello che hanno qualcosa da dire sulla direzione arbitrale; le reti biancazzurre sono state siglate da Torres e Rossi. Lo stesso Torres e Catalano sono poi stati espulsi durante la partita.

Conferma, invece, il buon momento lo Scerni che si aggiudica la sfida odierna contro il Paglieta per 1 a 0. Il gol tra le mura di casa è stato firmato da Cognata. I rossoblu sono ora quinti.

Il risultato a sorpresa arriva da Montazzoli, dove la Marcianese ha espugnato il difficile campo del Real per 2 a 1. Noè e Abate regalano i tre punti ai lancianesi che in settimana hanno assistito al cambio di allenatore da parte della società [LEGGI]; per la squadra di casa gol di Appezzato.

La formazione dell'Alto Vastese non perde troppo terreno, perché il Fresa è riuscito a inchiodare il quotato Guastameroli sul risultato di 1 a 1. I biancorossi sembrano aver decisamente invertito la marcia e ora sono in zona play out a quota 15. Il gol dei locali porta la firma del bomber Vasiu; il n. 1, Gaudino, inoltre ha neutralizzato un calcio di rigore.

Male, infine, le altre due vastesi. Il Trigno Celenza perde a San Vito per 3 a 1 (rete della bandiera di Giuseppe Serafini) e il Real Porta Palazzo cade con un risultato tennistico contro la capolista Ortona: 6 a 2. Le reti dei gialloneri, ultimi in classifica, sono state segnate da D'Adamo e Lizzi su calcio piazzato. Lo stesso D'Adamo prima fallisce un rigore e poi viene espulso. Da lì, il crollo dei padroni di casa.

I RISULTATI

Fresa - Guastameroli 1-1

Real Montazzoli - Marcianese 1-2

Real Porta Palazzo - Ortona 2-6

Scerni - Paglieta 1-0

Roccaspinalveti - Sporting San Salvo 3-2

Piazzano - Tollese 7-1

S. Vito - Trigno Celenza 3-1

Riposa: Tre Ville

LA CLASSIFICA

Ortona 44*



Piazzano 34*

Guastameroli 32*

Real Montazzol 30*

Scerni 28*



Marcianese 26*

Tollese 24*

Sporting San Salvo 22**

San Vito 22*

Paglieta 22



Roccaspinalveti 19**

Fresa 15**

Trigno Celenza 11*

Tre Ville 11**



Real Porta Palazzo 8*

* una partita in meno

** due partite in meno

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Dopo lo stop nel recupero, torna alla vittoria la capolista Atletico Cupello. Zara e Luciano fissano il risultato sul 2 a 1 interno contro il Quadri. Vittoria, questa, dedicata allo zio dell'attaccante biancorosso Luciano, scomparso in settimana. Risponde con una cinquina l'Odorisiana. In trasferta a Villa Santa Maria, i biancoverdi si impongono per 5 a 1. Protagonista assoluto Di Matteo con una tripletta (una nel primo tempo, due reti nel secondo); partecipa alla goleada anche Mondin con una doppietta.

Dietro sale lo Sporting Vasto, ora quarto, che oggi ha conquistato la quarta vittoria consecutiva a Carunchio contro l'ultima in classifica. Termina 3 a 1. Sputore segna una doppietta e D'Amelio completa il tris; per i padroni di casa a segno Alberto Caracciolo.

Il San Buono continua a nutrire speranze per i play off con la secca vittoria odierna sul Real Carpineto Sinello. Finisce 2 a 0 con i padroni di casa che festeggiano grazie alle reti di Vitulli e Suriano.

Finisce invece con due reti a testa la sfida tra Di Santo Dionisio e Mario Turdò. I carunchiesi conquistano un importante punto ai fini della salvezza grazie alle segnature di Buba Baldeh e Giovanni Turdò.

Stesso risultato nell'anticipo di ieri tra Gissi e Sporting Altino. In gol per i locali Fitti e Agostino Franchella.

Altra vittoria importante quella del Real Casale che si impone per 1 a 0 sul quotato Palena. La rete che risulterà decisiva è stata messa a segno da Vincenzo Di Tullio.

I RISULTATI

Di Santo Dionisio - Mario Turdò 2-2

Villa S. Maria - Odorisiana 1-5

Real Casale - Palena 1-0

Atletico Cupello - Quadri 2-1

San Buono - Real Carpineto Sinello 2-0

Gissi - Sporting Altino 2-2 (ieri)

Carunchio 2010 - Sporting Vasto 1-3

Mario Tano - Tornareccio 6-4 (ieri)

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 46



Odorisiana 39

Atessa Mario Tano 39**

Sporting Vasto 29*

Palena 28**



San Buono 28*

Sporting Altino 27*

Di Santo Dionisio 24*

Mario Turdò 21**

Tornareccio 20**

Gissi 20**

Real Casale 14*

Real Carpineto Sinello 12**



Villa S. Maria 10**

Quadri 8*



Carunchio 2010 4**

* una partita in meno

** due partite in meno