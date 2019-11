Domenica amara per San Salvo e Cupello nel campionato di Eccellenza. Entrambe le formazioni sono uscite dal campo sconfitte nelle sfide della 25ma giornata. Il San Salvo ha perso di misura in casa contro il Capistrello. Le reti sono arrivate tutte nel primo tempo: al 7' Lepre ha portato in vantaggio gli ospiti, poi Venditti ha siglato il raddoppio. Al 24' Felice ha accorciato il risultato ma, nella ripresa, i biancazzurri di mister Marinucci non sono riusciti a trovare la rete del pari.

Sconfitta anche per il Cupello in casa dell'Acqua e Sapone. Dopo 10 minuti i padroni di casa erano già in vantaggio per due a zero, grazie alle reti di Taormina e Maiorani. Nella ripresa ancora Taormina ha siglato il 3-0 e al 16' della ripresa Selvallegra ha accorciato le distanze.

La 25ma giornata

Acquaesapone – Cupello 3-1

Francavilla – Nerostellati 1-0

Martinsicuro – R.C. Angolana 2-2

Morro d’Oro – Alba Adriatica 2-2

Paterno – Montorio 3-0

River Chieti – Amiternina 0-3

Sambuceto – Penne 0-2

San Salvo – Capistrello 1-2

Virtus Teramo – Miglianico 0-1

Classifica: 48 Francavilla, Paterno; 46 Martinsicuro*; 44 Nerostellati; 43 R.C. Angolana; 41 Alba Adriatica; 36 Capistrello; 34 San Salvo; 31 Cupello, Sambuceto*; 30 Acqua e Sapone; 27 River Chieti; 26 Morro d’Oro; 25 Miglianico; 22 Amiternina; 20 Virtus Teramo; 18 Montorio; 17 Penne