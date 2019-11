Incidente mortale sulla tangenziale di Termoli durante la notte. Il violento impatto tra un'Alfa 147 e un furgone – pare frontale – è avvenuto alle 4.30. Ai soccorritori è apparsa subito evidente la gravità della situazione.

Un 29enne, Antonio Bombini di 29 anni, residente a Petacciato e operaio della Fiat di Termoli ha perso la vita sul colpo a bordo dell'Alfa, mentre è ricoverto in ospedale il 30enne di Vasto (S.L.) alla guida del furgone che dopo lo scontro si è ribaltato.

I vigili del fuoco della città lo hanno estratto dalle lamiere accortocciate, l'ambulanza del 118 lo ha così trasportato all'ospedale "San Timoteo" dove si trova tutt'ora, in prognosi riservata. Ha numerosi traumi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica dell'incidente.