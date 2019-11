E' il 1° maresciallo luogotenente Ciro Confessore il nuovo presidente della sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica. I soci dell'associazione lo hanno nominato all'unanimità quale successore di Oreste De Rosa, presidente scomparso lo scorso 14 gennaio [LEGGI].

Nato a Napoli nel 1950, coniugato con due figli, diplomato in ragioneria, il Ciro Confessore è entrato in Aeronautica Militare nel 1967 frequentando la Scuola Specialisti di Taranto ed assegnato al Ruolo Commissariato Amministrazione ha lavorato presso: il Reparto Servizi Centrali Ministero Difesa Aeronautica, il Comando Aeroporto di Ciampino 31° Stormo, il distaccamento Aeroporto di Pantelleria, lo Stato Maggiore Divisione Formazione Ufficiali, chiudendo la sua carriera in A.M. presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. E' in congedo dal 31 dicembre 2006.

E' decorato con: Croce d'Oro per 40 anni di servizio, Medaglia Mauriziana, Medaglia per soccorso zone terremotate, onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e di Cavaliere Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica. E' donatore di sangue e volontario ospedaliero AVO.

Ciro Confessore ha ringraziato tutti i soci ed in particolare Oreste De Rosa per il suo straordinario lavoro per l'AAA, l'AM, Vasto e l'impegno verso giovani, studenti e istituti scolastici, manifestando con entusiasmo la sua volontà di impegnarsi con orgoglio nel proseguire il lavoro del suo predecessore. Confessore e De Rosa si erano conosciuti negli anni '60 durante i primi corsi di specializzazione in A.M. e proprio a Vasto si rincontrarono qualche anno fa.

Durante l'Assemblea è stata relazionata l'attività 2016 che ha visto l'AAA Vasto in numerosi appuntamenti, eventi cittadini, partecipazioni, beneficenze, manifestazioni sportive, attività culturali, varie visite nelle basi dell'Aeronautica Militare Italiana nonché l'organizzazione del Festival della Scienza Ad/ventura in partenariato con AAA Vasto, con apporti di SMA, CESMA, ASI e Industria Aeronautica e con la media partnership di RAI Cultura e il canale RAI Scuola. Salutati con piacere anche i nuovi iscritti, tra un un giovanissimo appassionato dell'Aeronautica Militare che già da tempo segue con entusiasmo le attività AAA:

Il prossimo appuntamento sarà il 13 e 14 marzo con la visita alla base aerea di Grosseto sede del 4° Stormo “Amedeo d'Aosta” con i caccia di superiorità aerea Typhoon Eurofighter a difesa dello spazio aereo italiano.Chiunque voglia partecipare alle attività AAA può anche recarsi per informazioni presso la sede di Vasto in vico Raffaello n. 1 tutti i giorni dalle 15:00 alle 18:00 e chiedere del Sig. Franco.