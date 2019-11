Si è svolto ieri pomeriggio presso l'Agenzia per la promozione culturale di via Michetti l'incontro promosso dal Club per l'Unesco di Vasto su Saturnino Gatti e gli affreschi di Tornimparte.

Relatrice del convegno, moderato dalla presidente del Club, Bianca Campli, la dottoressa Lucia Arbace, direttrice del Polo museale e del MUNDA di L'Aquila.

Durante l'incontro, la dottoressa Arbace ha illustrato i tratti principali della produzione del Gatti, soffermandosi anche sulle preziose opere d'arte presenti in Abruzzo, tra cui quelle recuperate dopo il sisma del 2009. Dalla stessa direttrice del Polo museale, l'appello a una promozione culturale che valorizzi l'intera regione, superando gli steccati imposti dai campanilismi.