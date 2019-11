Nella giornata dell'8 febbraio, presso l'aula magna dell'istituto R.Mattioli di San Salvo, si è tenuta la commemorazione della giornata in ricordo delle foibe.

La manifestazione ha avuto inizio con i saluti della preside Sara Solipaca, seguita da una breve lezione di storia tenuta dal professor Davide Aquilano che ci ha introdotto il quadro storico nel quale si sono verificati i fatti.

Molte le autorità intervenute tra cui il prefetto di Chieti Antonio Corona. Il sindaco Tiziana Magnacca nel suo discorso ha evidenziato quanto i ragazzi siano stati parte integrante della manifestazione, essendo questi intervenuti con testimonianze da parte dei sopravvissuti e monologhi inerenti al tema. Molto apprezzato è stato anche il discorso tenuto dal rappresentante d'istituto Luca Corsica il quale ha sottolineato come la scuola debba essere il luogo dove combattere ogni tipo di discriminazione.

In seguito ha preso parola il dottor Sandro Liberatore responsabile dell'ufficio scolastico provinciale e a conclusione della manifestazione il Prefetto ci ha saputo far rivivere tramite un semplice esempio le sensazioni e gli stati d'animo che uomini, donne e bambini italiani hanno provato durante tutto il periodo dell'eccidio. Un discorso che non dimenticheremo facilmente così come non dovremo mai dimenticare ció che purtroppo è accaduto 60 anni fa.

Rss Mattioli Giorgia Di Tommaso