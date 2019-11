Seconda sconfitta di fila per la BCC San Gabriele nel campionato di serie C. Le ragazze allenate da Peppe Del Fra hanno perso 3-1 (25/23-22/25-25/19- 25/23) in casa del Sambuceto nel recupero della giornata saltata per il maltempo. La partita è stata comunque avvicincente e le padrond di casa si sono aggiudicati i parziali decisivi solo sul filo di lana.

"Abbiamo giocato una buona gara - a commentato Peppe Del Fra - in un campo difficile e contro una squadra esperta e con un paio di buone individualità. Dopo la sconfitta di domenica scorsa , in cui avevo visto una squadra senza voglia di lottare, oggi ho rivisto le ragazze combattive, che giocano palla su palla e che riescono a sopperire alla mancanza di esperienza con la loro tecnica e la spregiudicatezza della loro giovane età".

Russo e compagne avranno modo di rifarsi già domenica sera, sul campo di casa del Centro Sportivo San Gabriele, contro il Giulianovca, seconda in classifica.