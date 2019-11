Ciclismo, a San Salvo il 12° Trofeo Carnevale

Domenica prossima 12 febbraio si disputerà la dodicesima edizione del “Trofeo Carnevale”, gara ciclistica amatoriale organizzata dal Velo Club San Salvo, presieduto da Tonino Maggitti e che aprirà il calendario stagionale delle gare su strada sotto l’egida del comitato Uisp Lega Ciclismo Abruzzo&Molise. L'evento è patrocinato dal Comune di San Salvo,

Il circuito si sviluppa sul lungomare di San Salvo su una lunghezza di 3 km che verrà ripetuto per 17 volte (partenza da Via Vespucci a fianco del Ristorante Agrimare, Via Berlinguer, Lungomare Cristoforo Colombo fino al porto turistico, Via Andrea Doria, Via Magellano e ritorno sulla linea di arrivo in Via Vespucci). Due le fasce di partenza: la prima (over 45) alle 9:30 per i master 4-5-6-7-8 e le donne; la seconda (under 45) a seguire per élite sport e master 1-2-3.

"La nostra Città continua a dimostrare come luogo ospitale e ideale per accogliere gli avvenimenti sportivi – dichiara il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – ed è una vetrina importante per una località che crede molto nell’utilizzo delle due ruote come mezzo da utilizzare per la mobilità sostenibile".

Angiolino Chiacchia, assessore comunale allo Sport plaude al Velo Club San Salvo e in particolare al suo presidente Tonino Maggitti per la capacità organizzativa. "E’ una manifestazione – ha commentato l’assessore – in grado di richiamare centinaia di cicloamatori su un apprezzato circuito cittadino in grado di fare selezione".