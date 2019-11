L’incontro informativo sulla celiachia inizialmente previsto per lo scorso mese di gennaio è stato riprogrammato per mercoledi 15 febbraio 2017, alle ore 18 presso il Centro Servizi Culturali di Via Michetti, a Vasto. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Italiana Celiachia Abruzzo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vasto. L’obiettivo del convegno è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica ed informare su un argomento che interessa direttamente circa 600.000 persone in Italia, oltre che diffondere la prima conoscenza della celiachia e della dieta nella popolazione, nei principali contesti sociali (scuole, mense, ambienti di lavoro) e nell’ambito della piccola e grande distribuzione (negozi, farmacie, aziende).

Nel corso dell’appuntamento di mercoledì prossimo verrà presentano il progetto che l’Associazione Italiana celiachia Abruzzo intende portare avanti nelle scuole della città e il primo concorso regionale sul tema che le vedrà coinvolte. Si tratta di idee progettuali ed attività rivolti a rimuovere le difficoltà della vita quotidiana che riguardano la persona celiachia, ai fini di aumentare la disponibilità e l’accessibilità ad alimenti sicuri soprattutto per l’alimentazione fuori casa. Anche per questo sotto la lente d’ingrandimento del convegno ci sarà il ruolo della Commissione Mensa per i Comuni.

Dopo i saluti del sindaco Francesco Menna ad introdurre i temi del convegno sarà l’assessora alle Politiche della scuola Anna Bosco. Interverranno il referente regionale dell'associazione, il dietista Gianluca Giampietro, la psicologa Silvia Di Carlo, il fondatore della Valle Roveto srl (azienda locale produttrice di pasta senza glutine) Francesco Piccirilli, il ricercatore del Centro di Ricerca per la cerealicoltura Pasquale De Vita, la biologa nutrizionista Antonella Claudia D’Ambrosio e la referente locale dell’associazione Rosaria Spagnuolo, oltre che professionisti del settore alimentazione e nutrizionisti. "Un convegno – ha sottolineato l’assessora Anna Bosco – che precede una serie di iniziative che il Comune di Vasto sta pensando di organizzare il prossimo mese di maggio in occasione della settimana nazionale della Celiachia".