Anche per il 2017 i Lions International hanno indetto un concorso destinato alle scuole medie secondarie denominato Un poster della pace. Tema di quest'anno, Una celebrazione della pace.

"Il concorso - spiegano dal Club Lions Vasto Adriatica Vittoria Colonna - è una straordinaria opportunità per impegnarsi a favore dei giovani, delle loro comunità e per sottolineare l'importanza della pace, della tolleranza e della comprensione tra i Paesi di tutto il mondo. Il Club Lions Vasto Adriatica Vittoria Colonna, in sinergia ed armonia con l'Istituto secondario Raffaele Paolucci, ha organizzato una mostra di tutti i disegni realizzati per tale circostanza, nella sala Michelangelo di Palazzo D'Avalos dal 10 al 12 febbraio. La mattina dell’11 febbraio alle ore 11 ci sarà la premiazione dei disegni più significativi e la consegna di un videoproiettore da parte del Club Lions all'Istituto Raffaele Paolucci, quale concreto contributo per implementare gli ausili didattici. La mostra darà, altresì, la possibilità di concorrere ad un ulteriore premio che sarà consegnato dopo aver raccolto i giudizi del pubblico. La consegna dei premi avverrà alla presenza del sindaco Francesco Menna e dell'assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco, della dirigente dell'Istituto Sandra Di Gregorio e del presidente del Club Lions Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Mariella Alessandrini".