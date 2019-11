Si svolgerà sabato 11 febbraio alle ore 16 presso la sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo di San Salvo, in Via Duchi degli Abruzzi, la premiazione della 29ª edizione del concorso internazionale Un Poster per la Pace, quest'anno con il tema Una celebrazione della Pace. Il Lions Club di San Salvo, presieduto da Emanuele Cieri, ha organizzato la manifestazione col fattivo contributo dell'Officer Distrettuale Silvana Marcucci e di tutto il Consiglio Direttivo.

Grande è stata la partecipazione degli alunni delle scuole medie di San Salvo e Fresagrandinaria: hanno concorso 341 studenti, di cui una commissione presieduta dal professore Orlando Raspa ha scelto i 39 finalisti che saranno premiati sabato sera. Noi Lions seguiamo i giovani e cerchiamo di stimolare l'impegno ed il talento personale. Renderà brillante la serata la conferenza L'Arte e la Pace tenuta dal professor Orlando Raspa, mentre gli alunni del professor Fausto Esposito la allieteranno con le loro melodie.

Ufficio Stampa Lions Club San Salvo