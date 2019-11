"Eliminare le Province è stato un errore, bisognava eliminare le Regioni? Parliamone...". Con questa premessa si terrà venerdì 17 febbraio il dibattito politico organizzato dai comitati "San Salvo Lavora" ed "Evviva San Salvo" che correranno alle prossime elezioni con il candidato sindaco Osvaldo Menna.

Per l'occasione interverranno Mauro Febbo (ex presidente della Provincia di Chieti e attuale consigliere regionale), Antonio Tamburrino (attuale vicepresidente della Provincia), Manuele Marcovecchio (sindaco di Cupello ed ex consigliere provinciale), Agostino Monteferrante (ex presidente del consiglio provinciale) e lo stesso Menna (ex consigliere provinciale). A moderare l'incontro sarà Emanuele Di Nardo (coordinatore di Io Amo San Salvo).

L'appuntamento è il 17 alle ore 18 presso la Porta della Terra.