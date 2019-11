Riaperta stamane la bretella di località San Nicola che raccorda la statale 16 e Via Mario Molino. Lo annunciano gli uffici comunali relativamente agli interventi predisposti dall’amministrazione comunale per far fronte al fenomeno di forte dissesto che, nei mesi scorsi, aveva reso impercorribile al traffico veicolare l’importante arteria in entrata al centro abitato.

La Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Menna, ricordano dal Comune, con propria delibera n. 452 dell’11 novembre 2016, approvava il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal Settore IV del Comune. L’importo dei lavori, affidati alla ditta Asfalti Trigno srl di Vasto, è pari a 11.957,37 euro (al netto del ribasso dell’11,5%), cui vanno a sommarsi 423,28 euro per oneri di sicurezza. Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’intervento è stato il geometra Pietro Carlucci, istruttore tecnico del Settore IV.