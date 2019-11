Ristrutturazione al posto della demolizione. Con questo spirito è iniziata alcuni giorni fa – dopo l'incontro al Gabrì Park Hotel (LEGGI) – la raccolta firme per chiedere di ristrutturare la chiesa di San Nicola invece di abbatterla per ricostruirne un'altra.

Dall'incontro con l'arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, è emersa la disponibilità a valutare progetti di ristrutturazione, nonostante il via libera del collegio dei consultori alla richiesta di fondi alla Cei per la soluzione più drastica.

Nel frattempo, la raccolta firme continua. È possibile firmare la petizione nei seguenti locali pubblici:

- caffè letterario Herzog, via Grasceta, n. 31

- tabaccheria Mario D'Achille, corso Garibaldi, n. 146

- caffè Roma, corso Garibaldi, n. 5

- L'Estro di Patrizia Ciurlia, via Tiziano, n. 4

- Linea Carta, via Montegrappa, n. 32

- Metanauto dei f.lli Loreta, via Salvo d'Acquisto, n. 12