Sarà l'Inter Club San Salvo, affiliato al Centro Coordinamento Inter Club, ad ospitare il prossimo 11 febbraio la riunione regionale degli Inter Club d'Abruzzo. Il club guidato dal presidente Virginio Di Pierro accoglierà presso la propria sede, nel locale La Movida de la Noche, i rappresentanti dei 32 club nerazzurri presenti nella regione, dallo storico Inter Club Lanciano fondato nel 1974 al giovanissimo club di Casoli nato quest'anno.

Sarà presente il coordinatore regionale Alfredo Amante che avrà il compito di guidare l'incontro. Per l'Inter Club San Salvo questo è il decimo anno di attività e, per festeggiare nel miglior modo questo compleanno, sono in programma tante iniziative per il 2017. "Per noi è solo una tappa, non un traguardo - dice il presidente Virginio Di Pierro, alla guida del Club dal primo anno di fondazione - l'entusiasmo non ci manca e le iniziative saranno molteplici".